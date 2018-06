Tom Staar: “He pinchado en A Summer Story los últimos años, posiblemente el mejor festival de Europa”

Tom Staar es un Dj y productor británico que ha conseguido llevar de nuevo el sonido groove al panorama mainstream de la música electrónica. El pasado sábado actuó en el primer festival del verano, A Summer Story, que se celebraba en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey (Madrid). La acogida a este artista por los ‘summers’ del festival fue impresionante. Estuvimos charlando con él y esto es lo que nos ha contado:

1. Tom, te has mudado a España y ahora vives en Ibiza. ¿Cuál fue el motivo porque decidió vivir en nuestro país?

¡He estado visitando la Isla Blanca en verano desde el año 2001! Me encanta, sobre todo comparado con el clima en el Reino Unido, que es terrible.

2. El sonido Groove tiene una presencia importante en la escena principal de nuevo, y tú eres uno de los responsables de ello. ¿Cómo trajiste ese sonido al público mainstream de las pistas de nuevo?

No sé, no es algo que me proponga hacer, solo hago lo mío, y si a la gente le interesa… ¡Es genial!