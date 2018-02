Tomorrowland 2018: Agotadas las entradas

Una hora. 60 minutos. 3.600 segundos. Eso es lo que ha tardado la organización de Tomorrowland 2018 en despachar las más de 400.000 entradas que se ponían a la venta para el mayor festival de música electrónica del planeta.

People of Tomorrow, the Worldwide Ticket Sale has ended. All tickets for Tomorrowland 2018 are Sold Out. Thank you for your love and enthusiasm. pic.twitter.com/EkYyz7K28r

— Tomorrowland (@tomorrowland) 3 de febrero de 2018