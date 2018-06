Nuestros DJs, Abel Ramos y Albert Neve, pincharán Tomorrowland Bélgica

Cuando parecía que Tomorrowland nos había desvelado casi todo: cuáles serán los escenarios, los artistas o una de las actuaciones más esperadas (Hardwell), parece que todavía quedaba alguna gran sorpresa para los seguidores españoles. Ayer conocíamos que dos de nuestros DJs de MaximaFM estarán actuando en el festival de Bélgica, Abel Ramos y Albert Neve.

Los conductores de Maxima Deejay (domingos de 20 a 22h, hora antes en Canarias), llevarán lo mejor de su repertorio musical y su buen hacer en cabina hasta el mejor festival del mundo. Así mostraban su felicidad en sus cuentas de instagram:

Abel Ramos

Albert Neve



‘The Story Of Planaxis’, la temática de este año



El festival está ultimando sus detalles, a poco más de un mes para su celebración de 2018: The Story Of Planaxis. Ya te contamos que se hará en dos partes, en la localidad de Boom, durante los fines de semana del 20 al 22 y entre el 27 y 29 de julio de 2018. Como cada edición, podremos disfrutar de los DJs de primer nivel mundial de la electrónica: David Guetta, Galantis, Quintino, Alan Walker, Afrojack, Martin Garrix… estarán todos, como el joven DJ y productor español Danny Ávila. Y desde hoy recuerda anotar en tu agenda no perderte la actuación de nuestros DJs: Abel Ramos >< Albert Neve.