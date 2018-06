Tomorrowland 2018 muestra su trailer. ¿La ficción superará la realidad?

El festival más mágico del mundo es Tomorrowland, eso no deja lugar a dudas a ningún mortal que ha vivido la experiencia. Los festivales de Ultra Music, en cualquiera de sus sedes, se basan más en mostrar su altísima producción y tecnología, con una ambientación que poco tiene que ver con la que podemos ver en Bélgica.

Hace meses os contábamos que Tomorrowland hablaba de “The Story Of The Planaxis” como su temática principal para esta edición. Cada año sale con una diferente, para generar una experiencia sin precedentes en cada celebración.

El trailer de Tomorrowland desvela nuevos detalles

Desde la redacción creemos que el trailer para este año es increíble, posiblemente el mejor que jamás hayamos visto, rodeado de una producción impresionante y cargado de emoción. Solo os diremos que un tipo desconocido aparece remando en un bote de madera, en alta mar, y choca con algo misterioso. No te queremos desvelarte más, atrévete a descubrir qué es “The Story Of The Planaxis” gracias al trailer. Os seguiremos informando.

Traducción al Castellano