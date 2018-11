Ultra Music Festival 2019 se marcha del centro de Miami a… ¿Virginia Key?

Desde hace meses la polémica en torno a la celebración de Ultra Music Festival 2019 en el centro de Miami está sembrada. Tras realizarse durante años en el céntrico Bayfront Park de la ciudad, se rechazó la continuidad del contrato para seguir celebrando el festival en esta mítica ubicación. Todo apunta a que los vecinos de las torres, cercanas al parque, estarían descontentos y las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto.

Virginia Key podría albergar Ultra Music Festival 2019

Según se recoge en el Miami Herald la organización está en conversaciones con los funcionarios de la ciudad para continuar realizando el festival en las fechas propuestas, del 29 al 31 de marzo, pero en las proximidades del Miami Marine Stadium de Virginia Key. Concretamente podrían existir dos espacios: un parque a escasos metros del Miami Marine Stadium y el Virginia Key Beach Park, que se encuentra a poco más de 10 minutos del clásico Bayfront Park.

Nuevas limitaciones que surgen

De llevarse a cabo en este nuevo emplazamiento surgen dos nuevas limitaciones. Miami Marine Stadium y Virginia Key Beach Park no tienen grandes infraestructuras para acceder, tan solo dos carriles, y el estacionamiento no es que sea muy abundante en la zona. Además no existen demasiados alojamientos por lo que el desplazamiento, mayoritariamente, podría darse en vehículo privado. El resultado final lo sabremos a partir del próximo día 15 de noviembre, tras una nueva votación. Os seguiremos informando.