UNITE with TOMORROWLAND Barcelona regresa: ¿Cómo conseguir tu entrada?

Uno de los festivales de música electrónica del mundo es Tomorrowland. Cómo ya te contamos se celebrará en Bélgica los dos últimos fines de semana del mes de julio. Un año más MaximaFM será la emisora oficial de UNITE with Tomorrowland Barcelona.

UNITE with Tomorrowland conecta varios países

Abu Dabi, Italia, Líbano, Malta, México, Taiwán y Barcelona son las ciudades elegidas para celebrar UNITE with Tomorrowland de forma simultánea. Por segundo año consecutivo la Ciudad Condal vibrará a ritmo del festival belga de la mano de su parthner Blanco y Negro, acogiendo las sesiones en directo de varios ‘Top Djs’ internacionales, el sábado 28 de julio de 2018.

Con capacidad para 27.000 asistentes, UNITE with Tomorrowland Barcelona, es un evento híbrido que fusiona la conexión vía satélite con Tomorrowland (Bélgica) y los otros UNITE con la actuación en directo de los DJs más prestigiosos en el escenario de Barcelona.

No sólo música electrónica

A las 21:00 horas, UNITE with Tomorrowland conectará con el main stage belga compartiendo las tres actuaciones estelares a través de pantallas gigantes con el resto de sus sedes.

Este festival no sólo es música electrónica, sino que es la unión de miles de personas de diferentes países rodeados de un espacio repleto de magia, fantasía y en un entorno natural único, con asistentes dispuestos a disfrutar de la experiencia Tomorrowland.

UNITE with Tomorrowland: ¿Cómo comprar tus entradas?

El festival belga consigue reune a más de 400.000 personas y las entradas se agotaron en poco menos de una hora. Se celebra en la localidad de Boom, un pequeño pueblo al norte de Amberes. En Barcelona las ‘early bird’ se agotaron en menos de dos horas.

A partir del 20 de febrero se abrirá el pre-registro a la página de UNITE with Tomorrowland hasta el 26 de febrero. Ten muy presente que esto no garantiza tu entrada, porque la demanda es muy elevada y el aforo es limitado. Si consigues ser pre-registrado, estate muy atento al día 27 de febrero, momento en el que arranca la pre-venta exclusiva que se alargará hasta el 28 de febrero.

El precio de las entradas para el festival oscila desde los 40€ y hasta los 210€ para las entradas VIP.

De momento el line up es uno de los secretos mejor guardados.

Estaremos muy atentos para conocer cuáles son los artistas que pisarán el escenario de Barcelona, que cómo sabéis estará basado este año en la temática “The Story of Planaxis“, y estará ubicado en el Parc de Can Zam.

Os seguiremos informando.