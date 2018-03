¡Vin Diesel le pega un tartazo a Steve Aoki!

Steve Aoki es el DJ y productor más showman que conocemos y, cada sábado a las 23:00h (hora peninsular), está en MaximaFM con su programa Aoki’s House.

En sus sesiones, además de todas incluir gran parte de las exclusivas musicales de su propio sello Dim Mark Records, destaca su peculiar forma de pincha y sus shows alocados: lanzarse al público, subirme en una barca hinchable, tirar champán, arrojar tartas… precisamente hoy nos vamos a quedar con eso último.

Hace unos días en Los Ángeles el americano contó con el protagonista de Fast & Furious, Vin Diesel, como parte de su actuación. En mitad de la misma, el actor salió en medio del escenario con el objetivo de lanzar la famosa tarta. Hasta aquí no hay nada apenas extraño, es algo de lo más común en una actuación de Aoki, si no fuera porque Diesel decide darle un tartazo al DJ. A continuación podéis ver el vídeo que ha colgado al mundo TMZ.

LA was so lit my brother @vindiesel had to 🎂 me!!! Love you Vin!! pic.twitter.com/xXuXuvhCPK

— Azukita Aoki (@steveaoki) 10 de marzo de 2018