Uno de los sueños de los amantes de la música electrónica es la vuelta de Swedish House Mafia. El grupo compuesto por Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello podría estar más cerca de lo que creemos, después de su disolución en el año 2013.

Hemos monitorizando las redes sociales, además de atar varios cabos, y esta es la conclusión a la que llegamos en la redacción de Maxima.FM

Lo primero que hemos hecho ha sido mirar sus cuentas de: Twitter, Instagram y Facebook. Las dos primeras nos arrojan lo siguiente:

Han dejado de seguir a todos los Djs Top y amigos del mundo. ¡La cuenta de la mafia sueca solo sigue a sus tres ex componentes!

A parte de tener muchos menos seguidores que en la red social del pajarito, normal por otra parte, encontramos más de lo mismo. Sigue a tres tipos, ¿adivinas a quiénes? Sí, Axwell, Ingrosso & Angello y no tienen ninguna otra publicación.

De facebook no hay nada que destacar, siguen sin actividad desde el 24 de marzo de 2016.

¡Ha comenzado a seguir a sus dos compatriotas, Axwell & Ingrosso, en Instagram! ¿Otra coincidencia?

La edición de Ultra en Miami, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de marzo y será retransmitido por MaximaFM como en años anteriores, nos ha dado una pista. Aunque quizás sea mucho suponer y esté ‘cogida por pinzas’, el festival anunciaba la primera fase de su cartel para 2018.

En él, a parte de la ausencia de Martin Garrix, se puede leer: Special Anniversary – Performance, Expect the Unexpected, Exclusively at Ultra Music Festival. Y en este tuit nos garantizan que tendrán actuaciones especiales y exclusivas con motivo de su 20 aniversario.

¿Advinas cuál creemos que podría ser una de ellas? ¡Swedish House Mafia! Y para rizar el rizo, la última actuación suya fue en Ultra Miami 2013…

We are thrilled to announce the Phase 1 Lineup for #ULTRA20!!

This year will feature special EXCLUSIVE 20th ANNIVERSARY PERFORMANCES yet to be announced, and many incredible artists!

Tickets for our 20th Anniversary are on sale now exclusively at https://t.co/DfKbU1mXZO pic.twitter.com/HxgpuLg9sp

— Ultra Music Festival (@ultra) 19 de diciembre de 2017