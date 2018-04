En el 93 sonaba “What Is Love” ¡Recuérdalo con Maxima Reserva!

Maxima Reserva y Enric Font, para recuperar los clásicos del dance. ¿Recuerdas “What Is Love de Haddaway”? sonó en el programa del sábado, aunque es tan sólo uno de los éxitos dance que podrás disfrutar durante los 120 minutos (sábados y domingos de 15 a 17h, una hora antes en Canarias).

¿Quieres saber el nombre de todos los temas que sonaron? A continuación de te los hemos dejado anotados.

Sábado 7 de abril

AREA – The spirit of area

HADDAWAY – What is love (rmx)

MAGIC BOX – Carillon

Eiffel 65 – 80s stars

NEW LIMIT - Smile

STARDUTS – Music sounds better with you

NEW SYSTEM – This is the night

LUCKY TWICE – Lucky

ME & MY – Dub i dub

AFROJACK feat. EVA SIMONS – Take over control

TRANSFER – Possession

LATIN LOVERS – Dos gardenias

SUNBLIND – Believe (Nu-NRG rmx)

WHIGFIELD - Think of you

SECCIÓN “MEGAMIX” BLANCO Y NEGRO MIX 3

ADRIAN LUX – Teenage crime (rmx)

SASH – Stay

AQUAGEN – Summer is calling

DESAPARECIDOS - Ibiza

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

MADELYNE – Beautiful Child (Milk inc rmx)

SIA – the girl you lost to cocaine

PLANET FUNK – Chase the sun

BASSHUNTER – Every morning

KATE RYAN – Ella elle a

SERGEANT PEPPER – Charge (Da boy Tommy rmx)

Domingo 8 de abril



KATE RYAN – Mon Coeur Résiste Encore

MOTIV8 feat. KIM MAZELLE – Searching 4 the Golden eye

BOB MARLEY FUNKSTAR DE LUXE – Sun is shinning

JENNIFER PAIGE – Crush (rmx)

DJ SYLVAN – Guitar spell

FRAGMA feat. MARIA RUBIA – Everytime you need me

WISDOME – Off the wall

IAN VAN DAHL – Reason

CASCADA – Everytime we touch

SOUND DE ZIGN – Happiness

ROGER SANCHEZ – Another chance

CALVIN HARRIS – We found love

MINIMALISTIX – Close cover

SHAKEDOWN – At night

SECCIÓN “MEGAMIX” LO + DURO 3

MODJO – Lady

DAVID MAY – Superstar

QUESTION MARK - Mentira

THE SOUNDLOVERS – Surrender

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

ORION TOO – You & me

PREZIOSO feat. MARVIN – Voglio vederti danzare

BENNY BENASSI - Satisfaction

GOOD BOYS – Save your love

KELLY OSBORNE – One word

DAGON – The spirit (rmx)