Whatsapp mejora las notas de voz

Las notas de voz de Whatsapp es una de las funciones más utilizadas de la aplicación. Simplemente apretamos, hablamos, soltamos y enviamos al contacto, lo más parecido a un ‘walkie-talkie’.

Desde finales de 2017 los usuarios de iPhone ya pueden dejar la nota de audio bloqueada para no tener que el dedo pulsado constantemente.

WhatsApp allows you right now to listen your voice message before sending it!https://t.co/rzcwuHedE6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 9 de enero de 2018