Whatsapp, ¿en un teléfono fijo? ¿Videollamadas grupales? ¡Pues sí!

Whatsapp sigue trabajando en su servicio de mensajería para mejorar el producto que ofrece a sus clientes. Gracias a su innovación es una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial.

Y una de las nuevas posibilidades que está a tu alcance, siempre y cuando tengas un teléfono fijo, es Whatsapp Business. Se trata de una extensión de la app pensada principalmente para los negocios pero que puede utilizar cualquiera.

¿Y sólo necesito un teléfono fijo? Bueno, en realidad necesitas un fijo y tu smartphone. Porque aunque la cuenta de Whatsapp estará asociado al número fijo, lo usarás desde tu móvil.

La pesadez de hablar con varios usuarios a la vez a través de un grupo también se va a terminar gracias a las videollamadas grupales.

Es uno de los servicios que más utilizan los usuarios de Whatsapp (sobretodo cuando están conectados al wifi). Ya está en fase beta la opción de añadir varias personas a la misma conversación independientemente del operador o el sistema que tengas.

