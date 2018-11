Anderson .Paak, uno de los artistas del momento, en Funk & Show

Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro. Esta semana repasamos algunos temas de uno de los artistas del momento, Anderson .Paak, rescatamos algunos flashbacks y te traemos varias novedades.

Estos son algunos de los temas que sonarán en el radio show de hoy:

Derez De'Shon - Whaddup Doe feat. Mozzy

Young thug - Roc Wit U

2 Chainz - Girl's Best Friend (ft. Ty Dolla $ign)

Tracey Lee - Doc. Brown

Tracey Lee - DWIWD Ft. Prodigy

Ol' Dirty Bastard - Intoxicated feat. Raekwon, Method Man & Macy Gray

Lil Wayne - What About Me Feat. Post Malone

Dej Loaf - Who Gon Stop Us

Earl Sweatshirt - The Mint ft. Navy Blue

Anderson .Paak - Cheers (feat. Q-Tip)