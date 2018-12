Escucha lo nuevo de Ice Cube, Tory Lanez y Trey Songz en Funk & Show

Como cada viernes Jesús Sánchez nos sorprende durante sesenta minutos con las novedades del mejor sonido negro en el programa Funk & Show. Esta semana disfruta de las novedades de este género, repasamos los nuevos trabajos de Ice Cube, Tory Lanez y Trey Songz y hacemos referencia al álbum póstumo de Xxxtetntation y a algunos nominados a la 61 edición de los Grammy Awards, que se celebrará el 10 de febrero en Los Ángeles.



MARIAH CAREY FT. TAYLOR GIRLZ "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU 2.0"

Trey Songz - Who Let U Down

Trey Songz - Shootin Shots feat. Ty Dolla $ign & Tory Lanez



Travis Scott - SICKO MODE ft. Drake



Ice Cube -That New Funkadelic



Locksmith - "He Said She Said"

Chromeo - Don't Sleep (feat. French Montana & Stefflon Don)



A Boogie Wit Da Hoodie - Look Back At It

Drake - God's Plan



Childish Gambino - This Is America