Markus Schulz celebra su Nº1 con un set exclusivo para In Sessions

Markus Schulz, premiado como el deejay #1 de EE.UU por el voto los lectores de DJ Times nos trae un set exclusivo de 2hs para la noche del domingo en In Sessions Maxima FM gracias a los amigos de Cat Music Spain.

Tras imponerse en la encuesta a nombres como Diplo o Skrillex, el genio germano-americano del Trance vive un segunda juventud, alzándose con el galardón por tercera vez en 7 años.

El DJ germano-americano Markus Schulz (Eschwege, 1975) acaba de ser votado como el deejay #1 de USA en la macro encuesta anual que organiza desde hace 13 años la revista estadounidense DJ Times. Se trata de la tercera vez que Schulz se alza con este galardón, tras ganarlo también en 2012 y 2014. En esta ocasión, se ha impuesto a grandísimos nombres como Porter Robinson, Diplo, Skrillex o Marshmello.



Schulz ha reaccionado con entusiasmo tras conocer el nuevo galardón que le han otorgado los lectores de DJ Times, publicación pionera en música electrónica en EEUU desde 1998: “Recibir esta noticia es un honor increíble. Nunca he estado en la música para ganar premios. Mi mayor logro en la vida es conectar y entretener a quienes creen en mí, y es lo que hago a diario. Me siento muy afortunado”.

“Sobre todo, mi adoración se dirige a mis fans, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Ser reconocido como el mejor DJ de EEUU por tercera vez en siete años demuestra cuán fieles y apasionados sois. Será un pri-vilegio recibir el premio en Marquee Nightclub de Nueva York, una ciudad que ha sido fundamental para el desarrollo de mi carrera”, ha expresado. La votación completa ha quedado de esta forma:

01. Markus Schulz

02. Porter Robinson

03. Kaskade

04. Claude VonStroke

05. A-Trak

06. Diplo

07. Skrillex

08. Marshmello

09. Ghastly

10. Bassnectar

Schulz, uno de los DJs de música Trance más exitosos de todos los tiempos, ha sabido al mismo tiempo evolucionar hacia ritmos más mainstream. En esta línea, con Cat Music Spain hace unos meses lanzó ‘Upon My Shoulders‘, un himno épico que el artista desarrolló a partir de imágenes que se quedan en su retina en su tour por festivales de todo el mundo. La imagen de gente encaramada sobre los hombros de sus amigos mientras portan su bandera nacional es un emblema de unidad y armonía de la cultura dance.

Schulz ha transformado esa estampa en una dulce y pegadiza canción, con la colaboración de Sebu, de Capital Cities. El tema está incluido en su último álbum de studio, ‘We are the light’, estrenado por el sello discográfico que dirige, Coldharbour Recordings, durante el reciente Amsterdam Dance Event (ADE).

Markus Schulz @ In Sessions Maxima FM

01. ID vs. Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss (Markus Schulz Mashup)

02. Above & Beyond vs. Ariana Grande – No More Tears at Red Rocks (Markus Schulz Mashup)

03. Above & Beyond vs. Capital Cities – Rocket Science is Safe and Sound (Markus Schulz Mashup)

04. Imagine Dragons vs. Above & Beyond vs. Zombie Nation vs. Timbaland & One Republic – Kernkraft Believes in a Tightrope Apology (Markus Schulz Mashup)

05. Faithless vs. VIZE – Glad You Came from Insomnia (Markus Schulz Mashup)

06. Purple Haze vs. Markus Schulz & Soundland – Facedown Kitten (Markus Schulz Mashup)

07. Alan Walker featuring Iselin Solheim – Faded (Markus Schulz Remix)

08. Matisse & Sadko vs. Khalid & Normani – Love Saga Lies (Markus Schulz Mashup)

09. DJ Sammy – Heaven (Dave Neven Remix)

10. Giuseppe Ottaviani & Ferry Corsten vs. Selena Gomez & Marshmello – Magenta Volves (Markus Schulz Mashup)

11. Martin Garrix & Dua Lipa – Scared to Be Lonely (Markus Schulz Festival Mix)

12. Hardwell & Armin van Buuren – Off the Hook (Fisherman & Hawkins Remix)

13. Belinda Carlisle – Heaven is a Place on Earth (Markus Schulz Festival Mix)

14. Markus Schulz & Lachi – Far

15. Markus Schulz featuring Sebu (Capital Cities) – Upon My Shoulders (Markus Schulz Festival Mix)

16. Linkin Park – In the End (Markus Schulz Tribute Remix)

17. 4 Strings – Take Me Away (Into the Night) (Dave Neven Remix)

18. Markus Schulz & Christina Novelli – Symphony of Stars (Markus Schulz Festival Mix)

19. Ivan Gough, Feenixpawl, Georgi Kay & Axwell vs. Jerome Isma-Ae & David Gravell – Refused My Mind (Markus Schulz Mashup)

20. Markus Schulz vs. Major Lazer, DJ Snake & MO – Lean on Bayfront (Markus Schulz Mashup)

21. Nifra vs. Kiesza – Never Forget to Hideaway (Markus Schulz Mashup)

22. Markus Schulz & Alina Eremia – You Light Up the Night

23. Mike EFEX – Proxima

24. Cosmic Gate vs. Clean Bandit & Jess Glynne – Rather Be Awake (Markus Schulz Mashup)

25. Cosmic Gate vs. Dash Berlin & Andrew Rayel vs. Adina Butar – Leave My Body Till the am2pm Falls Down (Markus Schulz Mashup)

26. Cosmic Gate vs. Axwell & Ingrosso – More Than You Know Halo (Markus Schulz Mashup)

27. Pink vs. Vincent De Moor – What About Flying Away (Markus Schulz Mashup)

28. Loud Luxury featuring Brando – Body (Orjan Nilsen Remix)

29. Markus Schulz & Smiley – The Dreamers (Markus Schulz Festival Mix)

30. ID

31. Marcus White vs. Kygo & Conrad – Firestorm Phantom (Markus Schulz Mashup)

32. Markus Schulz featuring Nikki Flores – We Are the Light

