Mars By Midnight en Maxima 51 VIP Sessions. Familia Maxima, es un honor presentaros, gracias a l@s amig@s de Yourban Music & Blanco y Negro Music a Mars By Midnight.

Después de recorrer algunas de las mejores salas del país, por Ibiza, Barcelona y Madrid, Mars By Midnight confían en la frescura de su sonido para ser los nuevos artistas revelación. A su corta edad de 18, los chicos tienen muy claro quienes son y qué hacen. Y no por ser tan jóvenes son inexpertos.

NIRVANA

El Remix de Mars By Midnight llega a las 100.000

reproducciones en su primera semana

El remix del Nirvana de Inna realizado por Mars By Midnight llegó a las 100.000 reproducciones en Youtube en su primera semana y ya lleva más de 140.000. Después de su single debut ‘One Night’, el dúo barcelonés Mars By Midnight vuelve con una remezcla 100% bailable de ‘Nirvana’, una de las canciones más sorprendentes de la carrera de INNA. El tema acumula más de 7,5 millones de streams en Spotify y ya ha superado las más de 62 millones de visitas en Youtube.

INNA – Nirvana (Mars by Midnight Remix)

Inés empezó a pinchar profesionalmente a los 13 años con una residencia de dos años en Pachito (Sitges). Edgar empezó en 2015 con una residencia en Titus (Badalona). Más tarde, en 2017, decidieron formar Mars By Midnight. “Los hombres y las mujeres son iguales cuando se trata de producir y mezclar, juntos tenemos más poder que separados”.

“Mars By Midnight se centra totalmente en obtener la mejor calidad”, cuentan. Los chicos han estado dentro del estudio produciendo nuevos temas hasta la fecha y han recorrido varias salas del país sin parar. En el último año han pasado por Pacha, Es Paradís, Sutton y Shoko entre otros.

Mars By Midnight In Abroadfest 2018

Mars By Midnight te envitan a su VIP Sessions

Mars By Midnight VIP Sessions.

01. Survive (feat. Emeli Sandé & Gucci Mane) - Don Diablo (Mars By Midnight Edit)

02. Like I Love You (feat. The NGHBRS) (Stadiumx Extended Remix)

03. Satisfied vs Bunda (Sagan Extended Remix) - Galantis vs Wax Motif (Mars By

Midnight Bootleg)

04. Tunnel Paris -Zonderling & Don Diablo vs. Jay-Z & Kanye West (David Puentez

Mashup)

05. Camila Cabello vs. Cazztek - If You Really Wanna Havana (Mars By Midnight

Bootleg)

06. Be Right Here (Tony Romera Extended Remix) - Kungs

07. Lose One Kiss (Holl & Rush & Mosimann Bootleg) - Calvin Harris (Mars By Midnight

Edit)

08. Atlantis (Extended Mix) - Deniz koyu

09. My Feelings For Your Love - Avicii, Sebastien Drums vs. Dirty Ducks (Mars By

Midnight Edit)

10. Could Be Love (Stadiumx Extended Remix) - Deepend & Joe Killington

11. A Little Longer vs Next Level vs What Is Wake Up - Exodus & Luca Debonaire vs

AVADOX, Ra5tik & Galoski (Mars By Midnight Bootleg)

12. Love Is Notorious Low - Malaa vs. Flo Rida & David Guetta (Mars By Midnight Edit)

13. Rêve (Extended Mix) - Zen/it

14. Peanut Butter (Extended Mix) - Carta

15. Shake It vs Losing It - Shermanology vs Fisher (Mars By Midnight Bootleg)

16. Mi gente Torment (PASSIK vs. Mars By Midnight Mashup)

17. Fat Bodak Beat (BONKA Vs. Brooke Evers Mashup) - Cardi B

18. Calm Dawn (Mars By Midnight Edit)

19. Blah Armin van Buuren (Averro x BustArts Bootleg)

20. Together Spaceman Happiness (PASSIK Mashup vs Mars By Midnight Edit)

21. Opus Money & Ratchet (Mosimann & Dj's From Mars Bootleg)

22. David Guetta & Sia vs. DJ Snake vs. Lumberjack - Magenta Flames (Crunkz

Mashup)

23. Dreaming vs Chrildren From Casablanca (Mars By Midnight Bootleg)

24. Deep Down Low vs Mantra vs I Follow Rivers - Valentino Khan & Wuki x Michael

Feiner x Lykke Li & The Magician (Mars By Midnight Edit)

25. One Night - Mars By Midnight (Original Mix)

