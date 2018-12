Escucha la música de Creed II, la última entrega de Rocky, en Funk & Show

Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con el mejor sonido negro. Esta semana, además de novedades y flashbacks, repasamos la banda sonora de la última entrega de Rocky, “Creed II”, a cargo de Mike Wil Made-It.

Déjate llevar, ¡sumérgete!



Apunta en la agenda, los miércoles tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Anderson .Paak - Cheers (Lyrics) feat. Q Tip

Meek Mill: Oodles o' Noodles Babies



Wangechi - Uga II (RMX)

Mariah Carey (feat. Lil Kim & Cardi B) - A No No

Mariah Carey - Stay Long Love You ft. Gunna

Mike WiLL Made-It, Young Thug, Swae Lee - Fate (Creed II OST)

Mike Will Made-It - Check feat. Nas & Rick Ross (Creed II OST)

Mike Will Made-It - Runnin feat. A$AP Rocky, A$AP Ferg & Nicki Minaj (Creed II OST)

Khaligraph Jones ft. Redsan - Coming Thru



Bri Steves - Jealousy (RMX)



Joyner Lucas - I Love



Travis Scott - SICKO MODE ft. Drake (Skrillex Remix)