Skrillex tendrá que pagar 3,4 millones de dólares al perder una demanda

Parece que Skrillex, Dj y productor estadounidense, no se va a olvidar de 2018 fácilmente. Hace unos días perdía una demanda interpuesta por una fan llamada Jennifer Fraissl tras un hecho que sucedió en febrero de 2012. Por aquel entonces el artista actuó en la ciudad más poblada del estado de California, Los Ángeles, concretamente en el club ‘The Belasco Theatre‘. Como parte de su show, se lanzó desde el escenario hacia el público asistente, entre el que se encontraba la joven. Esta asegura que no pudo evitar que el Dj se golpeara contra ella, dando como resultado que 16 días después tuviera un derrame cerebral.

Skrillex pagará 3,4 millones de dolares a la denunciante



Como resultado de la sentencia, Fraissl será indemnizada con 3,8 millones de dólares, de los cuales 3,4 millones de dólares saldrán del bolsillo de Skrillex y su agencia Lost Boys Touring Inc. Los otros 400.000 dólares correrán a cargo de la empresa organizadora: Belasco Entertainment Theatre Inc.