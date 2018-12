¿Quieres ir a Tomorrowland 2019? ¡Este es el primer paso!

La edición de Tomorrowland 2019 será la más especial de su historia, sobre todo si tenemos en cuenta que coincide con su 15 aniversario. Un año más el festival belga volverá a celebrarse durante dos fines de semana, del 19 al 21 de julio y del 26 al 28 de julio. Hoy mismo se han lanzado los primeros de forma oficial.



¿Cuándo se ponen a la venta las entradas para Tomorrowland 2019?

Si estás interesado en asistir debes apuntar una serie de fechas en tu agenda. Como en ocasiones anteriores, en primer lugar, deberás completar un pre-registro. Sin hacer este paso olvídate de poder conseguir tu entrada. El pre-registro de Tomorrowland este año comienza el próximo día 15 de diciembre a las 15:15h (hora peninsular), momento en el que también se desvelará el precio de las distintas modalidades de acceso.

Una vez pre-registrado, debes tener en cuenta que hay diferentes entradas y que saldrán a la venta en distintos días: Global Journey el 19 de enero, las entradas en pre-venta para el 26 de enero y la venta general el día 2 de febrero.

¿Qué temática tendrá este año?



Si el pasado año el festival belga trataba sobre “The Story Of The Planaxis“, para 2019 la organización quiere rendir un homenaje a la que fue posiblemente la temática más emotiva, utilizada en 2012, “The Book Of Wisdom“. El escenario repleto de libros volverá al main stage 7 años después, y seguro que cargado de muchas sorpresas. Seguiremos informando.