Tomorrowland Winter: ¿qué DJs pincharán? ¿cuándo? ¿dónde será?

La nueva experiencia Tomorrowland se llama Tomorrowland Winter y contará con toda la magia del festival más famoso del mundo, en un entorno completamente nuevo y durante la estación más mágica del año… el invierno.

Se celebrará a entre montañas, en la estación de Alpe d’Huez (Francia), con un aforo de 30.000 personas que disfrutarán de los deportes de invierno, música y los Djs top del planeta. Todo ello a más de 2.000 metros. En resumidas cuentas, una nueva propuesta de Tomorrowland, que se celebrará por primera vez del 7 al 16 de marzo de 2019.

Existen dos modalidades de paquetes, de 7 o 4 días, e incluyen principalmente la entrada a Tomorrowland, alojamiento y forfait. Tienes toda la información en la propia web del festival.

&ME, Afrojack, Armin van Buuren, Bassjackers, Bonzai All Stars, Charlotte De Witte, Claptone, Curtis Alto, Da Tweekaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Dj Licious, Dj Snake, Henri PFR, Hugel, Joris Voorn, Klingande, Kölsch, Konstantin Sibold, Kungs, Lost Frequencies, Martin Garrix, Martin Solveig, MATTN, Nervo, Netsky, Nico Morano, Patrice Bäumel, Paul Kalkbrenner, Regi, Salvatore Ganacci, Solardo, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Timmy Trumpet, Villain, Vini Vici, Wildstylez, Yves, Deruyter o Yves V