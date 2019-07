Agosto de Top Djs en In Sessions Maxima . Familia, de lunes a jueves ‘The Best Of’ con una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Te espero con un abanico de estilos espectacular y un line up a full de All Stars. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Agosto de Top Djs en In Sessions Maxima

Podrás disfrutar, entre otros, de las sesiones de Tiësto, Jax Jones, Ferry Corsten, Aly & Fila, Vini Vici, David Penn, Robbie Rivera, ATFC, Loui Vega, Lazer, Diplo, Kaskade, Fatboy Slim, BasementJaxx, Dj Nano, Dim3nsion, Sansixto, Bob Sinclar, Dennis Ferrer, Sam Divine, Jose M Duro ‘Climax Classics’, Funk & Show Sessions con Jesús Sánchez, y muchos más. ¡ Te esperamos !

In Sessions Line Up