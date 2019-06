ANGEMI, es uno de los nombres que más están sonando en los últimos tiempos en la escena del EDM. El joven DJ y productor italiano de 22 años ha sacado su música por sellos como: Spinnin ’Records, Wall Recordings, Smash the House, Armada Music, Revealed Recordings… entre otros. Con más de once años en la industria, ha demostrado su capacidad para producir múltiples géneros a través de su serie “what if” en Facebook, que captó la atención a artistas como Dimitri Vegas & Like Mike, y que le tienen en consideración. De hecho este año podremos volver a ver a ANGEMI en la fiesta que capitanean los hermanos Thivaios en Ibiza, Garden Of Madness. Durante este verano, seguro que también podremos escuchar ‘Atlantis’ dentro de sus sesiones, ya que es uno de los temas del artista que ha visto la luz más recientemente.

1. Nombre completo VS nombre artístico… mi nombre completo es Antonino Angemi , mi nombre artístico es ANGEMI, ¡homenaje a mi familia!

2. Procedencia… italiano, precisamente de Sicilia. Vengo de una familia de humildes trabajadores que vivió hace muchas generaciones en el pequeño pueblo de San Pietro Clarenza en provincia de Catania.

3. Tres artistas favoritos… mis artistas favoritos son: Zedd, porque tuvo una gran preparación musical, Dimitri Vegas & Like Mike por la realización de sus espectáculos con una producción impresionante e Illenium, por su capacidad de producir Future Bass como un maestro.

4. Género musical en el que te encuentres más cómoda… me gusta producir cualquier género musical, pero me encanta el Psytrance y el Future Bass.

5. El género que nunca tocarías… hace poco hubiera contestado ‘Tech House’ pero estoy pensando en sacar un proyecto de este estilo, ¡intenté producir ese genero en broma y me salió increíble!

6. Una sesión que te volvió loca… Medusa España 2018 fue una locura, recientemente toqué en EDC México, y la verdad es que esa presentación se convirtió en la más increíble de… ¡toda mi vida!

7. Una colaboración soñada… me gustaría colaborar con Armin van Buuren, le respeto demasiado.

8. Tu tema o temas favoritos en la adolescencia… en la adolescencia me gustaba el punk rock, recuerdo que escuchaba mucho Linkin Park, Paramore y todos esos grupos. Me encantaba 4ever de ‘The Veronicas’.

9. Una persona gracias a la que te dedicas a la música… la música siempre me acompaña durante toda mi vida, seguramente le tengo que dar las gracias a mi hermano por comprarme mi primera consola Hercules Mp3 Controller, con la que empecé a tocar en mis primeras fiestas.

10. Si no te dedicaras a la música serías… un profesor de idiomas o un ingeniero aerospacial. ¡Quién sabe! La música te elige.

11. La red social que más utilizas (y cuál es tu usuario para que te sigan nuestros seguidores, si no lo hacen)… hace años usaba mucho facebook, pero ahora estoy muy enfocado en Instagram, me encuentran bajo el nombre : @angemimusic





12. La red social que menos te gusta y por qué…

facebook, porque bajó demasiado el ‘reach’ de los artistas.

13. Un lugar o festival donde te gustaría pinchar… Tomorrowland Main Stage por la noche sería un sueño, también me encantaría regresar a Ultra Music Festival al atardecer en el Main Stage. Acabo de regresar de ahí, y me encantó la vibra. Me presenté por primera vez en el Oasis stage. Fue una locura. Luego quiero llegar a Coachella, Lollapalooza, Beyond Wonderland, EDC Las Vegas. Hay muchos festivales que aún me faltan.

14. Un plan perfecto para el fin de semana… Netflix & Chill con mi novia, una pizza y unas palomitas. Cuando eres dj en tour, todo lo que quieres es descansar un rato para regresar más fuerte.

15. Una frase que te repites mucho… nunca es suficiente.

16. En el colegio eras el más… el mas tonto, ¡tenia la puntuación más baja de toda la clase!

17. Tu película favorita… Interstellar de Christopher Nolan y la trilogía de Regreso al Futuro.

18. Un reto para 2019… entrar a formar parte del Dj Mag Top 100, ¡ojalá lo pueda lograr!

19. Algo que se te da muy mal… la pizza que no es italiana.

20. Algo de lo que presumes mucho… mis capacidades en el estudio y mis esfuerzos diarios para lograr mis sueños.