Dangerous de Eyes Of Providence en Maxima 51 Chart

Dangerous ,segundo capítulo de ‘Illuminati’ álbum debut de Eyes Of Providence en Maxima 51 Chart. ¡¡ Hola familia !! Este jueves, 14 de Febrero a partir de las 18:00hs (17:00hs en Canarias) nuestros amigos Eyes Of Providence estrenan con nosotr@s tres canciones de su primer álbum en un nuevo capítulo llamado ‘Dangerous’.

Eyes of Providence tras cosechar grandes éxitos en la escena de la música electrónica local e internacional con sus singles, lanzan el primer álbum completo de su gran carrera llamado “Illuminati”. Con este álbum, Eyes of Providence se consolidan como los grandes productores y djs que son, mostrando a través de las 12 canciones que componen el álbum, como han ido explorado en varios subgéneros de la electrónica y distintas perspectivas de fusión, así como una selección de diversidad de voces para las producciones con featurings con las que logran alcanzar gran multitud de matices y registros enriqueciendo el disco tema tras tema.

A diferencia de la forma tradicional en la que se suele lanzar un álbum, en este caso Eyes Of Providence nos proponen un lanzamiento diferente e innovador que mantendrá a sus fans expectantes. Ellos nos irán presentado las 12 canciones en diferentes capítulos y cada uno de ellos estará compuesto por tres canciones inéditas. Los capítulos se irán presentando uno por mes desde el 11 de enero, fecha en que el primer capítulo verá la luz, al 12 de abril cuando el álbum será presentado finalmente en su totalidad.

Dangerous – Eyes Of Providence – Chapter 2 – Illuminati

El álbum será lanzado por el sello de artista de Eyes Of Providence “Bass Religion” y estará disponible en todas las plataformas digitales. Sigue las redes sociales del sello y artista para enterarte de las novedades.

Nombre de los capítulos y fechas de lanzamiento de cada uno:

Chapter 1: The Light to Illuminate (Lanzamiento: 11 de Enero)

Chapter 2: Dangerous (Lanzamiento: 15 de Febrero)

*Clover.

Co-producción con Maartin Rubik, con la cálida voz de la canadiense Mary-K, tiene el contraste

sonoro adecuado entre Pop y TrapStep. Sonidos muy definidos bailando al mismo son junto a la vocal

que nos transmite paz y conocimiento sobre botánica y la suerte en el amor.

*Can´t Take My Eyes Of You.

Sonido House Futurista con reminiscencias de sonido clásico house y con voces espaciales

que explican como Eyes Of Providence no pueden dejar de mirarte si te echaran el ojo.

*Lights On Night.

Feat. junto al Gran Don Kino. Tema BigRoom con cabida en todos los Festivales. Parada

euforia con un drop Demoledor. La voz De don Kino con registros desde ragga hasta deep soul

nos muestra su versatilidad y su peso en esta pista. ¿El mensaje? Fiesta, fiesta y mas fiesta bajo

las luces de tu festival favorito.

Chapter 3: Burning Like Flames (Lanzamiento: 15 de Marzo)

Chapter 4: Witnesses (Lanzamiento: 12 de Abril)

Eyes of Providence – Old Memories

EOP – Old Memories

Eyes of Providence – World Just Turn

EOP – World Just Turn

EOP

BASS RELIGION

DOCTOR MUSIC DJ