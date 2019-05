Dany Bpm presenta In Sessions Maxima Hard. ¡ Hola familia ! Este viernes vamos a quemar suela; Dany nos trae su segundo especial Maxima Hard con un line up internacional, compañer@s de cabina, y estudio. Tras conseguir con ‘Miracles’ (Feat. Pop3b3l) dos Nº1 en Maxima 51 Chart ; suma una nueva propuesta con ‘Dani Omega – Last Time’, ¿conseguirán el Máximo? (votos). Gracias Dany ;D ¡ Os esperamos en In Sessions Maxima , y si te pierdas algo, recuerda que tenemos podcast.

“Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”.

Maxima Hard 2.0

In Sessions Maxima Hard

Dani Bpm ‘Last Time’ Feat. Dani Omega.