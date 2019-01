David Guetta, Hardwell y Nicky Romero cierran Enero en In Sessions Maxima. Hola familia, os recuerdo que ahora estamos entre semana, hemos cambiado horario y hemos ampliado días, de domingo a jueves estaremos de 23:00 hs a 02:00 hs (1 hora menos en Canarias); viernes y sábado de 23:00 hs a 08:00 hs (1 hora menos en Canarias). Esta semana cerramos mes con los invitados de Abel Ramos >< Albert Neve en el ‘Especial In Sessions The Best Of : Maxima Deejay‘. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Lunes 28

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs Kryder

00:00 hs Tom Tyger

01:00 hs Daddy´s Groove

Martes 29

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs Michael Calfan

00:00 hs Promise Land

01:00 hs Bougenvilla

Miércoles 30

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs Abel Ramos >< Albert Neve

00:00 hs Nari & Milani

01:00 hs Armand Pena

Jueves 31

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs David Guetta (W)

00:00 hs Hardwell (W)

01:00 hs Nicky Romero (W)