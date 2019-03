David Guetta Bebe Rexha y JBlavin Nº1 en Maxima 51 Chart

David Guetta Bebe Rexha y JBlavin Nº1 con ‘Say My Name’ por segunda semana consecutiva en Maxima 51 Chart. ¡ Hola Family Chart ! Muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, mañana domingo en el repaso ‘Non Stop’ y de lunes a viernes os espero, cada tarde en el repaso diario, ya sabes ‘7 de 7’ y en nuestro podcast 24/7 ¡ Abrazos XXL !

David Guetta Nº1 Bebe Rexha y JBlavin

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – Say My Name

David Guetta pres. ‘7’

Maxima 51 Chart – entradas :

Kygo – Think About You ft. Valerie Broussard

Martin Garrix feat. Bonn – No Sleep

Maxima 51 Chart – Top 10 :

#N02 Alan Walker – Darkside (feat. Au/Ra and Tomine Harket).

#N03 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Armin van Buuren and W&W – Repeat After Me.

#N04 Jonas Blue, Liam Payne, Lennon Stella – Polaroid.

#N05 Dany BPM & Popr3b3l – Miracles.

#N06 Tiësto – Grapevine.

#N07 Oliver Heldens – Fire In My Soul ft. Shungudzo.

#N08 Danny Avila – End Of The Night.

#N09 Kygo – Happy Now ft. Sandro Cavazza.

#N10 Calvin Harris, Rag’n’Bone Man – Giant.