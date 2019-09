David Tort b2b Markem , Alexander Som , Jose De Mara , Crusy muchos más en The Best Of In Sessions Maxima. ¡¡ Hola familia !! In Sessions ‘The Best Of’, una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Esta semana, lunes ‘Funk & Show Sessions con Jesús Sánchez’ , y de martes a jueves , primera parte de GHRZ Collective con artistas de su sello. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Lunes 16 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Funk & Show sesión con Jesús Sánchez

Martes 17 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs David Tort & Markem

00:00 hs Alexander Som

01:00 hs NORII

Miércoles 18 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs VLVT

00:00 hs Chip E

01:00 hs McAllister

Jueves 19 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Jose De Mara & Crusy

00:00 hs Fran Gomez & DDRey

01:00 hs Fissure

