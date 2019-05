Different Records en In Sessions Maxima

Different Records desembarca por primera vez en In Sessions Maxima.

Different Records. El sello discográfico independiente Español “Different Records” fué fundado en Octubre de 2015 por el productor español Jared Moreno con la intención de apoyar a artistas con talento tanto en el panorama nacional como internacional. Actualmente, cuenta con un equipo de 4 personas: Jared (Jared Moreno), Gabriel (Snare Z), Jesús (Lastep), Alex (Dylerz) que se encargan del correcto funcionamiento de forma profesional y siempre de la mano de los artistas, mentalidad clave de este proyecto. De ahí nuestro lema: Different Records, for Artists by Artists + INFO.

