Don Diablo ,Lost Frequencies Kungs ,Ferry Corsten, Aly and Fila, Vini Vici, Tom Starr, Kryder … en In Sessions Maxima. ¡¡ Hola familia !! In Sessions ‘The Best Of’, de lunes a jueves con una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Esta semana te espero con un abanico de estilos espectacular y un line up a full de All Stars. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Lunes 18 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Lost Frequencies (W)

00:00 hs Felix Jaehn (W)

01:00 hs Throttle (F)

Martes 19 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Tom Starr (I)

00:00 hs Kryder (F)

01:00 hs Sander Van Doorn (D)

Miércoles 20 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Kungs (W)

00:00 hs Don Diablo (W)

01:00 hs Dannic (W)

Jueves 21 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Ferry Corsten (W)

00:00 hs Aly & Fila (W)

01:00 hs Vini Vici (F)

Don Diablo ‘The Future‘

Don Diablo en Maxima 51 Chart Mark Ronson ft. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart (Don Diablo Remix)

Nº1 Anthem (We Love House Music)

Nº1 Don’t Let Go ft. Holly Winter