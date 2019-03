Dynoro & Ina Wroldsen presentan su nueva canción ‘Obsessed’

Dynoro está de vuelta, y no regresa solo, lo hace con Ina Wroldsen. Una nueva canción que es una especie de “psicothriller”, porque estar obsesionado no tiene explicación, no es nada sano y es aterrador. Habla de cuando el amor se extrapola tanto que quieres meterte debajo de la piel de la otra persona y te arriesgas a perderte en ella por completo. De hecho el estribillo cuenta: “Cariño, tienes que dejarme salir, tengo que liberarme, estoy demasiado involucrado”.

Ina Worldsen, cantante noruega —trabajó con Calvin Harris en “How Deep Is Your Love”, con Martin Solveig en “Places” y Jax Jone en “Breathe”— es la autora de la melodía y letra de la canción. Dice acerca de “Obsessed”, nombre del nuevo sencillo:

Este es un tipo diferente de canción de amor. Se trata del momento en que te das cuenta de que el amor que sientes está dejando de ser sano y mutuo para convertirse en algo obsesivo e insoportable. Fue fascinante escribir esta canción, porque me permitió ponerme en contacto con mi lado más oscuro, describiendo la búsqueda de un amor que sabes que, en el fondo, ya no existe.

Para su reciente trabajo con el productor Dynoro solo tiene buenas palabras:

Me emocioné mucho cuando escuché la producción de la canción, porque sentí que él se había unido a la oscuridad e impulsó la canción de verdad. Creo que es uno de los DJ / productores jóvenes más intrigantes del momento. Cuando escucho a Dynoro, escucho algo totalmente nuevo e incuestionable.

Dynoro, DJ y productor lituano de 19 años, consiguió el número 1 de la lista dance más seguida del país, Maxima 51 Chart, con su espectacular versión de “In My Mind”. Acumula más de 530 millones de streams y ha vendido más 3,2 millones de copias en total. El joven artista visitará España los días 17 y 18 de mayo con motivo de Los40 Primavera Pop en Madrid y Barcelona. Si quieres conocer más sobre Dynoro, echa un vistazo a este artículo.