elRoyo cierra su tercera semana con Shake Coconut & friends en The Best Of In Sessions Maxima. ¡¡ Hola familia !! In Sessions ‘The Best Of’, de lunes a jueves con una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Shake Coconut ¡¡ Gracias !!

Shake Coconut

El Royo Group

Lunes 20 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Funk & Show sesión con Jesús Sánchez

Martes 21 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Alex Muguiro

00:00 hs Dishock

01:00 hs Synthed Minds

Miércoles 22 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Oneleven

00:00 hs Jim Khasel

01:00 hs Nick Harvin

Jueves 23 In Sessions Maxima ‘The Best Of’

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Shake Coconut

00:00 hs Skulljom

01:00 hs Wizzly

