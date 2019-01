Eyes Of Providence presentan su album “ILLUMINATI” en Maxima 51 VIP. ¡¡ Hola familia !! Este jueves, 10 de Enero a partir de las 19:00hs (18:00hs en Canarias) nuestros amigos EOP estrenan con nosotr@s tres canciones de su primer álbum.

Eyes of Providence tras cosechar grandes éxitos en la escena de la música electrónica local e internacional con sus singles, lanzan el primer álbum completo de su gran carrera llamado “Illuminati”. Con este álbum, Eyes of Providence se consolidan como los grandes productores y djs que son, mostrando a través de las 12 canciones que componen el álbum, como han ido explorado en varios subgéneros de la electrónica y distintas perspectivas de fusión, así como una selección de diversidad de voces para las producciones con featurings con las que logran alcanzar gran multitud de matices y registros enriqueciendo el disco tema tras tema.



A diferencia de la forma tradicional en la que se suele lanzar un álbum, en este caso Eyes Of Providence nos proponen un lanzamiento diferente e innovador que mantendrá a sus fans expectantes. Ellos nos irán presentado las 12 canciones en diferentes capítulos y cada uno de ellos estará compuesto por tres canciones inéditas. Los capítulos se irán presentando uno por mes desde el 11 de enero, fecha en que el primer capítulo verá la luz, al 12 de abril cuando el álbum será presentado finalmente en su totalidad.

EOP y Arturo Grao, ¿¿ Repetimos ??

Nombre de los capítulos y fechas de lanzamiento de cada uno:

Chapter 1: The Light to Illuminate (Lanzamiento: 11 de Enero)

Chapter 2: Dangerous (Lanzamiento: 15 de Febrero)

Chapter 3: Burning Like Flames (Lanzamiento: 15 de Marzo)

Chapter 4: Witnesses (Lanzamiento: 12 de Abril)

El álbum será lanzado por el sello de artista de Eyes Of Providence “Bass Religion” y estará disponible en todas las plataformas digitales. Sigue las redes sociales del sello y artista para enterarte de las novedades.

Eyes Of Providence en Maxima 51 VIP Sessions

EOP

BASS RELIGION

DOCTOR MUSIC DJ