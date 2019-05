GHRZ en In Sessions Maxima. ¡ Hola familia ! Este weekend nuevos amig@s se unen al line up de In Sessions.

GHRZ es la nueva etapa de Grubby Haus Records, el sello santanderino fundado y liderado por los DJs y productores The Dirty Playerz.

Después de un parón, deciden hacer un rebranding y unir fuerzas con otros DJs y productores: Fran Gomez, DDRey, Project Myself y McAllister. Creando así un colectivo artístico.

GHRZ Collective

