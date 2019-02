Hard Dance con Dany Bpm and friends en In Sessions Maxima. ¡ Hola familia ! Este sábado vamos a quemar suela; por primera vez en Maxima, dedicamos una noche entera al ‘Hard Dance’ con nuestro amigo Dany Bpm y varios de sus compañer@s de cabina, y estudio. La propuesta surgió hace unas semanas tras conseguir con ‘Miracles’ el Nº1 en Maxima 51 Chart. Gracias por recoger el guante Dany ;D ¡ Os esperamos en In Sessions Maxima , y si te pierdas algo, recuerda que tenemos podcast.

“Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”.

Dany Bpm anunciaba su especial en In Sessions Maxima : “El próximo sábado 23 de febrero, tengo el inmenso placer de poder organizar el primer especial de Hard Dance en la historia de Maxima FM. Aprovechando la oportunidad que me brinda la emisora, os he preparado una maratón con 9 Dj’s de top mundial de diferentes países y diferentes estilos dentro del género Hard.”

Hard Dance – Dany Bpm & Friends I Parte

DA TWEEKAZ (23:00 hs)

Sin duda es la pareja del momento! Sus temas son hit tras hit, y sus sets llenan de alegría la escena Hardstyle. Este dúo de artistas están actualmente en el número 76 del Top 100 DJ’s. Productores del afamado sello Dirty Workz. Este año actuarán en la mainstage del Tomorrowland. Todo un lujo el poder contar con este par de artistazos tan carismáticos, en exclusiva para el especial Hard – Dany BPM & Friends de Maxima FM!!

DANY BPM (00:00 hs)

Después de conseguir su número #1 en Maxima (Maxima 51 Chart) con “Miracles junto a Popr3b3l” ,Dany BPM nos presenta su primer especial Hard en Maxima! Uno de los artistas nacionales mas internacionales, recientemente fichado como productor en los sellos; Blanco y Negro Music, Foolish (Holanda) y Harsh (USA). Su variación de estilos dentro del género Hard hará que disfrutes con su sesión!

COONE (01:00 hs)

Hablar de este artista es hablar de una de las mayores estrellas mundiales dentro del género Hardstyle. No acabaríamos de nombrar sus pelotazos, y sus muchos éxitos dentro de la escena. El año pasado llevó al Hardstyle, y su carrera a lo mas alto, pinchando en el mainstage del Tomorrowland. Sin duda, una pieza que no falta en ninguno de los eventos mas grandes y conocidos en cualquier parte del mundo. Un lujazo poder tener a este artista!! Vive su Global Dedication en exclusiva para España, en el primer especial Hard de Maxima FM y Dany BPM & Friends.

ZANY (02:00 hs)

Una de las mayores leyendas del panorama Hardstyle & Freestyle llega en exclusiva para esta primera edición Hard en Maxima FM! Desde Holanda, y desde el sello Fusion Records, prepárate para un potente set de este veterano artista! Son muchos los grandes temas que acumula este legendario artista! Recientemente viene de remezclar oficialmente el hit “Blah Blah Blah” de Armin Van Buuren. Zany es uno de los artistas con mas presencia en los eventos mas populares de Hard.

LOWRIDERZ (03:00 hs)

Este dúo belga, son uno de los artistas mas representativos dentro del panorama Freestyle. Desde el sello “Wolf Clan”, nos presentan hit tras hit, y con su estilo peculiar mezclando los estilos Trap con el mas selecto Hard. Su éxito mas reciente pasa por remezclar oficialmente a Showtek, con su éxito “Booyah”, a través del prestigioso sello Spinnin’ Records. Han actuado en varios de los mejores eventos europeos, como Tomorrolwand, entre muchos! Su energía en los sets es mas que conocida dentro de la escena.

STARX (04:00 hs)

Desde Miami llega uno de los artistas que mas ha revolucionado el panorama Hard en los últimos tiempos. Starx es uno de los fundadores del sello Hard número 1 en América “Harsh Records”, y uno de los impulsores del género “HardPsy” en todo el mundo. Próximamente actuará en el gran evento EDC México, y por primera vez se le va a escuchar en España, y en exclusiva para Maxima FM en el especial Hard “Dany BPM & Friends”. Poner atención a la energía de este set! Porque os pondrá fuego en vuestras zapatillas!!! 🔥

KUTSKI (05:00 hs)

Kutski es uno de los mas conocidos artistas del género Hard en Inglaterra. Su podcast “Keeping The Rave Alive” es uno de los mayores podcasts de la escena, en el que cuenta semanalmente con los mejores artistas del mundo. Este DJ y Productor está actualmente en el famoso sello holandés “Foolish”, y ha actuado en varios de los mejores eventos internacionales como Defqon1 entre otros… Sus recientes producciones son “Got the feeling”, y su colaboración con Dany BPM, y la vocalista Ceci, llamado “Discoland”.

PAT B (06:00 hs)

Uno de los artistas mas creativos y polifacéticos de Holanda. No podía faltar su esencia Jumpstyle & Freestyle para este especial Hard Dance en Maxima FM! Pat B es uno de los habituales en todos los eventos actuales y old school holandeses. También ha actuado muchas veces en España, por lo que este veterano artista esta mas que conocido y consagrado dentro de la escena Hard. Cientos de temas a sus espaldas le avalan.

HPNOTIC (07:00 hs)

Una de las mayores promesas de la escena Hard actual! Esta joven artista nacida en Korea, pero residente en Los Ángeles, esta empezando a mostrar cabeza en grandes eventos americanos. Artista oficial del sello Harsh Records, y con mucha influencia Hard Psy en sus sets. El poder Hard femenino vendrá de las manos de esta artista de la cual vas a oír hablar de ella mucho en los próximos meses.