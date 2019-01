Hardwell y Nicky Romero en In Sessions Maxima Deejay. Hola familia, os recuerdo que ahora estamos entre semana, en la nueva maxima hemos cambiamos de horario y hemos ampliado días, de domingo a jueves estaremos de 23:00 hs a 02:00 hs (1 hora menos en Canarias); viernes y sábado de 23:00 hs a 08:00 hs (1 hora menos en Canarias). Este mes de Enero nos acompañarán los invitados de Abel Ramos >< Albert Neve en el ‘Especial In Sessions The Best Of : Maxima Deejay‘. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

In Sessions Maxima: Lunes 21

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs Nicky Romero

00:00 hs Raiden

01:00 hs D.O.D.

In Sessions Maxima: Martes 22

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs Tom Staar

00:00 hs David Tort

01:00 hs Double Pleasure

In Sessions Maxima: Miércoles 23

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs CID

00:00 hs Mariana Bo

01:00 hs Green Ketchup

HARDWELL en In Sessions ‘The Best Of – Maxima Deejay’

In Sessions Maxima: Jueves 24

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:00 hs David Puentez

00:00 hs Hardwell (web)

01:00 hs Blasterjaxx