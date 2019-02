Maxima Residentas – B Jones, desde Ibiza to Maxima

B Jones es considerada como una de las Deejays más destacadas y carismáticas del panorama electrónico en Ibiza.

Su pasión y carisma destacan en esa peculiar conexión con el público. Sus sesiones han sonado en Pacha Ibiza (realizando giras por todo el mundo, el festival Dreambeach, donde abrió para Tiësto, Alamos Beach Festival o Arona Summer Festival. Ha compartido escenario con grandes del EDM como Martin Garrix, Dannic, Eric Morillo, The Chainsmokers o Bob Sinclar entre muchos otros DJs.

B Jones ha establecido su residencia veraniega en Ibiza, punto de referencia de la música electrónica, donde el año pasado compartió cartel con Kygo, Alan Walker, Don Diablo o Oliver Heldens en Ushuaia. Su último lanzamiento ha sido la producción musical de ‘Change the World’ feat Baby Noel. El remix para Sunnery James y Ryan Marciano llegó a colocarse #2 en Spotify.

El talento de B Jones es incuestionable. Su nombre es un habitual del TOP mundial de DJs, colocándose en la posición #39 (Djanemag). Ha sido nominada varias veces como “Mejor Artista del Año” por Vicious Award.

A partir de ahora, podrás disfrutar de las sesiones de B Jones en Maxima Residentas, el programa más relevante la música electrónica española en el que las Woman Deejays son protagonistas.



Nombre completo VS nombre artístico… Beatriz Martínez Villar Vs B Jones.

Procedencia… Andújar, Jaén.

Tres artistas favoritos… Tiesto, Steve Angello y Don Diablo.

Género musical en el que te encuentres más cómoda… house-future, progresive, house.

El género que nunca tocarías… todo lo que suba de 128 bpm.

Ser mujer en la electrónica es… Igual que ser hombre.

Una sesión que te volvió loca… Cierre Hi ibiza verano pasado.

Una colaboración soñada… Tiesto.

Un guilty pleasure musical… me vuelvo loca cantando con Malú, Pastora Soler y Vanessa Martín.

Tu tema o temas favoritos en la adolescencia… Se la apagó la luz Alejandro Sanz, Thank you for loving me Bon Jovi, Lethal Industry y Adagio for Strings Tiesto.

Un músico que esté en tu agenda de contactos… Ehhh, queda mal decirlo jajajaaj varios de los que soy muy fan.

Esa persona gracias a la que te dedicas a la música… Descubrí el mundo dj por esos Tiesto in concert geniales que me volvían loca imaginando que ahí estaba yo ,pero principalmente gracias a mi hija, la miro y quiero ser mejor cada día y ser lo que quieres ser en esta vida es sin duda insuperable.

Si no te dedicaras a la música serías… infeliz.

La red social que más utilizas (y cuál es tu usuariopara seguirte)… Instagram @bjonesdj

La red social que menos te gusta y por qué…Twitter, no le pillo la gracia.

Un lugar o festival donde te gustaría pinchar… Tomorrowland

Un plan perfecto para el fin de semana… viajar, pinchar,hacerlo muy bien y volver feliz el domingo a casa

Una frase que te repites mucho… todo pasa por algo

En el colegio eras la más… monjita valiente (me llamaban así jajaja)

Tu película favorita… Brave heart

Un reto para 2019… Tomorrowland

Algo que se te da muy mal… recordar nombres de canciones

Algo de lo que presumes mucho… cuando estoy pinchando no me acuerdo de ningún nombre y encuentro en un segundo la canción que quiero, sin ningún

problema… siempre se en que pen drive esta, que carpeta y que posición.

Contacta conmigo