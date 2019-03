Maxima Residentas – KeyBlaxx, la benjamina

Mi nombre es Rocio, soy de Torrejón de Ardoz, aunque actualmente vivo en Guadalajara. Tengo 19 años, trabajo como Dj y como productora musical bajo el seudónimo de KeyBlaxx. Empecé en la música con catorce años, pinchando en las sesiones light de un pub de mi pueblo (Paradise) con una amiga, en los cumpleaños de mis amigos y en el instituto (conciertos de música).

A la edad de quince años empecé a interesarme por el mundo de las radios y de la música electrónica (Radio Euphoria, Actuality Fm, Evolution FM…) Entre los dieciséis y diecisiete años estuve en radios, participe en el primer Urban Fest de Villanueva de la Torre, participe en diversos eventos benéficos (Fundación Iriana Pasito a Pasito, “NO COMPRES ADOPTA”, entre otros…)

Con dieciocho años empecé a estudiar el curso de Dj de la escuela INTED (Una de las escuelas de Deejay e Informática Musical Avanzada más prestigiosas de España). Con dieciocho años, empecé a pinchar en Torrejón de Ardoz (The Black Rose, El Callejón). En Daganzo de Arriba (Fiestas Patronales, Ibicencas, etc.). Azuqueca de Henares en un evento benéfico de coches 4×4 y en las fiestas patronales. En la Sala Maravillas (Madrid) y en una de las salas más prestigiosas de la comunidad de Madrid y de España sala La Riviera. También he participado en diversas radios: Máxima Fm, Play Trance, Nineties Live Show Radio, Night Label, entre otras…

Eso sin contar las entrevistas que he realizado para diversas Radios como Radio Pego (Barcelona), Radio Montornes (Barcelona), Radio Euphoria (Murcia), RadioShowBadUglyStation (Estados Unidos), entre otras. Con diecinueve años, estudie el curso de Logic X Pro impartido por J. Velarde en la escuela INTED. Pinche en Fnac (Madrid), en el Hotel Indigo (Madrid) con el presentador de Vicious Magazine King AKA Sampleking en la Sky Zoo. Grama Arts (Madrid). Sala Uceda (Madrid), Sala Capricho (Madrid), Fiestas Patronales de Azuqueca de Henares, SKY BAR (Guadalajara), ExpoVape (Madrid). Participe en Moobit Station Radio (Argentina) Impulse Beats Mx (Mexico), RPlayRecordings (Canarias). Gane el New Beasts (Concurso de djs Animal Sound 2018) Festival de Murcia.

01. Nombre completo VS nombre artístico… Rocio Perales Utrero /KeyBlaxx

02. Procedencia… Torrejón de Ardoz (Madrid)

03. Tres artistas favoritos… Sergei Rez, Angerfist, Vini Vici.

04. Género musical en el que te encuentres más cómoda… Hardstyle, Trance.

05. El género que nunca tocarías… Moombahton, no me siento del todo cómoda con él.

06. Ser mujer en la electrónica es… Algo muy bonito, esa sensación de ver disfrutar a la gente, es muy bonito y disfruto mucho.

07. Una sesión que te volvió loca… La sesion que me volvio loca fue en el Animal Sound 2018, había muy buen ambiente y mucha energía, la gente se volvió loca, espero poder repetirla.

08. Una colaboración soñada… Me encantaría colaborar con Miss k8 o LNYTNZ.

09. Un guilty pleasure musical… El jazz.

10. Tu tema o temas favoritos en la adolescencia…

Swedish House Mafia- Don’t You worry child.

Skrillex- Breakn’ a Sweat.

Kate Ryan – Desenchantee.

Avicii- Wake me up.

11. Un músico que esté en tu agenda de contactos… J.Velarde, entre otr@s…

12. Esa persona gracias a la que te dedicas a la música… Mi familia, ellos me han apoyado siempre.

13. Si no te dedicaras a la música serías… Traductora de idiomas o profesora.

14. La red social que más utilizas (y cuál es tu usuario para seguirte) … La red social que más utilizo es Instagram mi usuario es @KeyBlaxx

15. La red social que menos te gusta y por qué… La red social que menos me gusta es Snapchat, es menos interactiva con los demás usuarios.

16. Un lugar o festival donde te gustaría pinchar… Tengo varios sitios en los que me gustaria pinchar, entre ellos el A Summer Story.

17. Un plan perfecto para el fin de semana… Pinchar música o leer algún libro.

18. Una frase que te repites mucho… Cuando una puerta se cierra, otra se abre.

19. En el colegio eras la más… estudiosa.

20. Tu película favorita… Tengo varias películas favoritas desde IT hasta Monsters University

21. Un reto para 2019… Sacar mi primera producción musical

22. Algo que se te da muy mal… Dibujar, se me da fatal.

23. Algo de lo que presumes mucho… No soy una persona presumida, así que no me gusta presumir…

