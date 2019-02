Maxima Residentas – Radness

01. Nombre completo VS nombre artístico… Raquel Toribio / RADNESS

02. Procedencia… Madrid, España

03. Tres artistas favoritos… 1. Skrillex 2. Slander 3. Brohug (Actualmente, pero me es difícil solo escoger tres y de un solo estilo)

04. Género musical en el que te encuentres más cómoda… Dubstep y sonidos bass, aun que me gusta toda la música electrónica en sí. Siempre he tocado varios estilos, desde más comercial a más underground.

05. El género que nunca tocarías… Hardcore, no termino de hacerme a ello…

06. Ser mujer en la electrónica es… Ser un DJ más. Mismas dificultades a la hora de aprender a pinchar o producir, misma manera de elegir la música, de cuadrar los temas, de tocar los programas…No veo que diferencias puede haber y como pueden afectar, más allá de que seamos mujer o hombre de cara a una imagen, la música no entiende de sexos. Tenemos que sentirnos iguales, en todos los artes, porque no hay un género superior, por mucho que predominen en número los hombres en esta faceta de DJ, nosotras, con nuestra minoría, cada vez con más mujeres que se suman a las cabinas, sabemos estar perfectamente al mismo nivel que los demás.

07. Una sesión que te volvió loca… Cualquiera en la que haya sentido que estoy cerca del público, aun habiéndonos separado varios metros entre el escenario y la valla de seguridad. Recuerdo muchas con especial cariño, pero donde mejor creo que lo he pasado ha sido en un festival de Valencia, en el que Borgore encabezaba el cartel y compartía cabina también con artistas nacionales. Cuando baje del escenario perdí la cuenta de cuanta gente vino a decirme que les había encantado el set, y no hay nada más satisfactorio y de agradecer para un DJ que el feedback del público, saber que han disfrutado tanto como tú y que tu esfuerzo y trabajo se ven recompensados con buenos momentos.

08. Una colaboración soñada… Podría decir cualquiera de los artistas que mencioné como actuales favoritos y una inmensa lista de otros 50 artistas más, pero ya que estamos, sería muy interesante juntarme con otras mujeres de la escena. Siento especial curiosidad por ver como trabaja Alison Wonderland en el estudio, o Kayzo, entre artistas masculinos.

09. Un guilty pleasure musical… ¿una especie de afición o placer ocultos? De ser así, me gusta mucho componer canciones. Escucho cualquier base y a mi mente viene una perfecta combinación vocal. No llevo acabo este don musical porque no soy cantante y hasta ahora solo pude sacarlo a la luz en temas para otras personas que nunca llegaron a salir. Algún día lo practicaré más, pero para cantantes que necesiten una buena letra, no como cantautora…por ahora.

10. Tu tema o temas favoritos en la adolescencia… ‘One’, el famoso tema de Swedish House Mafia. Es de esas canciones que llevo escuchando durante años y que me siguen poniendo los pelos de punta. Tengo muchas que vienen a mi mente, pero a destacar, digamos que esta es la que se me viene siempre la primera.

11. Un músico que esté en tu agenda de contactos… ¡Nacionales un montón! Casi a todo el panorama electrónico español jaja. Internacionales también me he topado con algunos en fiestas, que acabaron siendo buenos amigos, Glow In The Dark, ¡por ejemplo!

12. Esa persona gracias a la que te dedicas a la música… Mi padre. Desde pequeña le veía tocar la guitarra, el piano…en casa siempre había música todo el día sonando. Siempre me ha apoyado y me sigue apoyando, porque él cree en el poder de la música como forma de vida y de lenguaje para conectar con el resto del mundo.

13. Si no te dedicaras a la música serías… ¡Gran pregunta! De hecho, no pienso enfocar mi vida únicamente a la música. Actualmente ya forman parte de ella el maquillaje y la caracterización, por ejemplo. Diseñadora de interiores, técnico de sonido, maquilladora, presentadora, cualquier oficio que tuviera que ver con el arte o los medios, me encantaría llevarlos a cabo.

14. La red social que más utilizas (y cuál es tu usuario para seguirte)… Instagram es la más actualizada y a la que más gente llego @radnessmusic. Mi usuario es el mismo para todas las plataformas: SoundCloud, Facebook, Twitter… Aun que no tengo cuenta de YouTube por el momento, ¡es la App que más consumo! Me encanta porque puedo entretenerme, ver tutorales, aprender y ver a otras personas creativas.

15. La red social que menos te gusta y por qué…Facebook o Twitter. Las uso cada vez con menos frecuencia porque creo que no me aportan nada. Facebook pone muy complicada la manera de llegar a los demás, ya que hace muy difícil que tus publicaciones lleguen a la gente, si no pagas por ello. Y en Twitter no tengo mucho que decir, salvo anunciar fechas o lanzamientos de eventos puntuales.

16. Un lugar o festival donde te gustaría pinchar… Como lugar… ¡DisneyLand! Hace un festival de música electrónica que se llama ‘ElectroLand’ y yo soy una gran admiradora Disney. Juntar ambas experiencias, ¡sería “mágico”! Como fiesta ‘Holy Ship!’ se hace en un barco, me parece muy interesante. Y como festival, ‘Rampage’, como ya decía, me encanta la música bass y este festival recoge a todos los grandes artistas de este género.

17. Un plan perfecto para el fin de semana… Levantarse, no muy tarde, un buen desayuno, producir música durante toda la mañana y a la tarde hacer algún plan con amigos o en pareja divertido y fuera de lo normal. Si hay fiesta por la noche y vamos a poder escuchar electrónica en la sala, ¡genial también! Aun que la verdad, me gusta la fiesta para pinchar, pero no soy muy fiestera a la hora de salir.

18. Una frase que te repites mucho… “Nunca esperes nada de nadie, así evitarás llevarte decepciones” y “Los sueños están bien para soñarlos, pero no se van a cumplir solos sin que tu trabajes duro para lograrlos”.

19. En el colegio eras la más… Divertida…graciosa, no sé como decirlo… La que más hacia el tonto, ¡tal vez! Era muy social, nunca me he metido en problemas y siempre he sido amiga de todos mis compañeros

20. Tu película favorita…Más que una película en sí, ¡¡toda la saga Star Wars!! Soy una gran fan…y un poco friki.

21. Un reto para 2019… Este 2019 me he propuesto no ponerme objetivos de golpe al empezar el año, sino uno o dos más realistas, mes a mes. ¡Hasta ahora me está funcionando! Cuidar mi salud mental y física, sentarme a producir más a menudo hasta que salga algo y, por supuesto, ser feliz, sentirme realizada haciendo un montón de cosas diferentes y que me guste hacer.

22. Algo que se te da muy mal… Los videojuegos… ¡Mira que me encantan! Pero llevado a la práctica, me faltan muchas horas de sufrimiento y ‘Game Overs’ jaja

23. Algo de lo que presumes mucho… Creo que a pesar de los bajones que me puedan dar de vez en cuando, siempre he sido una persona muy optimista. Busco la manera más positiva de afrontar todo y no me gusta parar de trabajar y progresar por ser mejor.

Contacta conmigo