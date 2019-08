Meduza y Goodboys cosechan otro número 1 en Maxima 51 Chart

El repaso a la lista dance más seguida del país, Maxima 51 Chart, nos ha dejado un nuevo número 1: Meduza – Piece of your Heart (feat. Goodboys). Con esta es la tercera semana, no consecutiva, que consiguen llegar al puesto más alto del chart, gracias a tus votos.

Te esperamos en un nuevo repaso a la lista con Ramsés López – El Faraón, el próximo sábado (de 10 a 14h, una hora antes en Canarias), y en la reposición del domingo (de 16 a 20h, una hora antes en Canarias).

Meduza y Goodboys – ‘Piece Of Your Heart‘

Meduza – Piece Of Your Heart (Visualizer) ft. Goodboys

Maxima 51 Chart – Entradas : Sonny Fodera – The Moment (ft. Lilly Ahlberg)

Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw – Something Real

Maxima 51 Chart – Top 10 :

#N02 Avicii – Tough Love ft. Agnes, Vargas & Lagola.

#N03 Dany BPM Feat. Dani Omega – Last Time.

#N04 Jax Jones, Martin Solveig, Madison Beer – All Day And Night.

#N05 FISHER – You Little Beauty.

#N06 Alesso – TIME (Alesso & Deniz Koyu Remix).

#N07 Avicii – SOS (Fan Memories Video) ft. Aloe Blacc.

#N08 Vicman Romero & Mike Sildavia Feat. Shalisa – Dynamite.

#N09 Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora – Ritual.

#N10 David Guetta feat Raye – Stay (Don’t Go Away).