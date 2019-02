National Bass en In Sessions Maxima. ¡¡ Hola familia Maxima !! Este weekend os traemos el especial Natinal Bass, en palabras de Chubi, artista invitado y organizador del especial con servidor; ‘National Bass’ “Una serie de djs y productores nacionales de musica bass se han unido para traer este In Sessions cargado de energía pasando por estilos como future bass, dubstep, bass house, drum and bass, moombathon, hardstyle y muchos más”. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Te esperamos !!

National Bass



































Viernes 08 a Sábado 09: National Bass en In Sessions Maxima IParte

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaNationalBass

23:00 hs Eyeri Merino (I)

00:00 hs Chubi (I)

01:00 hs Garabatto (I)

02:00 hs Snickers (I)

03:00 hs Zherony (I)

04:00 hs Xema Fuentes (I)

05:00 hs Wolfinga (I)

06:00 hs Minotaur (I)

07:00 hs INT (I)

Sábado 09 a Domingo 10: National Bass en In Sessions Maxima II Parte

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaNationalBass

23:00 hs Stekoxx (I)

00:00 hs BassBears (I)

01:00 hs Snickers (I)

02:00 hs Gioser (I)

03:00 hs Try It (I)

04:00 hs RMB (I)

05:00 hs Explicit Pain (I)

06:00 hs Mags (I)

07:00 hs Charlee (I)