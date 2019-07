Noches de Top Djs en In Sessions Maxima . Familia, en Julio de lunes a jueves ‘The Best Of’ con una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Te espero con un abanico de estilos espectacular y un line up a full de All Stars. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Noches de Top Djs en In Sessions Maxima

Podrás disfrutar, entre otros, de las sesiones de David Guetta, Tiësto, Don Diablo, Hardwell, Alesso, Robin Schulz, Nervo, Nicky Romero, W&W, Jonas Blue, Lost Frequencies, Jax Jones, Kungs, Tom Starr, Abel Ramos, Albert Neve, David Tort, Wolfpack, Bob Sinclar, Michael Calfan, Daddy´s Groove, … los lunes de Funk & Show con Jesús Sánchez, etc… te dejo el line up de las 20 noches.

In Sessions Line Up Julio