Poisonous en In Sessions Maxima. Familia Maxima, este weekend desembarca, por primera vez, en nuestra cabina el colectivo con un line up en el que encontraremos a : Wemaj , Aaron The Wear , Big Nalu , PMP , Garabatto , Tropsen , Oneleven , Lektrique , Mazdem , Whisix , Vico , Hyperbeam , Chubi b3b Kyrsoul b3b MPM , Notagain , Try It , Skulljom , Radness y Gioser.

Poisonous surge en 2018 con el objetivo de ofrecer una solución urgente debido a una clara ausencia de la música electrónica en Madrid. El grupo nace como una comunidad de Djs, productores y amantes de la música electrónica, que no tardan en decidir arrancar con el concepto y proyecto Poisonous.

A través de conciertos, live sets en plataformas mediáticas, sellado de temas originales, diseño y marketing ha conseguido abrirse camino en la industria musical nacional trabajando con importantes artistas de la misma y poco a poco cumpliendo el sueño de devolver la pasión por la música electrónica a una ciudad como Madrid, apostando por un producto de calidad, con futuro y presencia.