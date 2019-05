Polaroid de Jonas Blue Liam Payne y Lennon Stella Nº1 en Maxima 51 Chart. ¡ Hola Family Chart ! Muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, mañana domingo en el repaso ‘Non Stop’ y de lunes a viernes os espero, cada tarde en el repaso diario, ya sabes ‘7 de 7’ y en nuestro podcast 24/7 ¡ Abrazos XXL !

Polaroid Nº1 Jonas Blue, Liam Payne, Lennon Stella (Blue)

Maxima 51 Chart – entrada : Avicii – SOS (Fan Memories Video) ft. Aloe Blacc

Maxima 51 Chart – Top 10 :

#N02 Axwell – Nobody Else.

#N03 Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – Giant.

#N04 Keanu Silva – King Of My Castle (Don Diablo Edit).

#N05 David Guetta, Brooks & Loote – Better When You’re Gone.

#N06 Niels van Gogh – Pulverturm (Tiësto’s Big Room Remix).

#N07 Martin Garrix feat. Mike Yung – Dreamer (Nicky Romero Remix).

#N08 David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – Say My Name. (7)

#N09 Oliver Heldens – Fire In My Soul ft. Shungudzo.

#N10 Alan Walker – Diamond Heart (feat. Sophia Somajo).