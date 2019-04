Sergei Rez Yoshi and Razner y Goa Majo en In Sessions Maxima Play Trance. ¡ Hola familia Trancera ! Este domingo podrás disfrutar de tres sesiones totalmente diferentes pero con un denominador común : ‘Calidad Máxima’. Regresa la residencia de Play Trance & Trance.es ; tras las VONYC Sessions’ de Paul van Dyk. Sigue la programación de In Sessions, y si te pierdes algo recuerda que hay podcast .“Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Te esperamos !!

In Sessions Maxima Play Trance

Sergei Rez

Yoshi & Razner