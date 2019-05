Sigala & Becky Hill tienen nuevo single: ‘Wish You Well’

Sigala, DJ y productor británico, acaba de publicar junto a la vocalista y compositora británica Becky Hill, su nuevo single ‘Wish You Well’ a través de Ministry of Sound.

‘Wish You Well’ es lo nuevo de Sigala tras el lanzamiento de su álbum debut Brighter Days que salió en otoño del año pasado. El álbum incluye éxitos dance como ‘Lullaby’, así como ‘Easy Love’, que alacanzó el número 1 de la lista de MaximaFM, Maxima 51 Chart. Brighter Days ya tiene la certificación BRIT al álbum debut; recibió el Disco de Platino con más de 60.000 copias vendidas en Reino Unido y fue el álbum debut de música Dance que más alto llegó en los charts el año pasado.

Me he divertido mucho trabajando en esta nueva canción. Crecí escuchando trance de músicos como Tiësto y Armin Van Buuren. Me inspiré en esta parte de mi vida para mi nueva canción, ‘Wish You Well’. Siempre he querido trabajar con Becky, solo necesitábamos la canción adecuada, y a ambos nos gusta mucho esta canción, ¡espero que todos vosotros la disfrutéis también!, comenta Sigala acerca de su nuevo single.