Skiy , Alexander Som , Garabatto , Frank Nitty, Sandro Avila y muchos más en The Best Of In Sessions ‘Magnetic Music’. ¡¡ Hola familia !! In Sessions ‘The Best Of’, una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Esta semana, lunes ‘Funk & Show Sessions con Jesús Sánchez’ , y de martes a jueves , primera parte de Magnetic Music con artistas de su sello (+ inf0). Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Lunes 02 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Funk & Show sesión con Jesús Sánchez

Martes 03 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Skiy (IG) (FB)

00:00 hs Sandro Avila (IG) (FB)

01:00 hs Frank Nitty (IG) (FB)

Miércoles 04 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs BLVCKR (IG) (FB)

00:00 hs Known Disaster (IG) (FB)

01:00 hs Mr. Sid (IG) (FB)

Jueves 05 ‘The Best Of’ In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Carlos Pulido (FB) (SC)

00:00 hs Alexander Som (IG) (FB)

01:00 hs Garabatto (IG) (FB)