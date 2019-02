Taao Kross presenta nuevo single con Chris Willis en Maxima 51 Chart.

Tras firmar un exclusivo acuerdo con Warner Music Spain, Taao Kross presenta su nuevo single con la prestigiosa discográfica, titulado ‘I belong to you’, una colaboración con el cantautor estadounidense Chris Willis (David Guetta, Sebastian Ingrosso, etc). Todo un hit de pop-dance, ‘I belong to you’ es el primero de los singles que Taao Kross presentará con Warner Music Spain durante 2019 y la primera de sus colaboraciones con Chris Willis también, un tema destinado a romper las pistas de baile.

Después de granjearse un reconocimiento mundial como productor cuando algunos de sus lanzamientos entraron en el Top 100 de Beatport y se publicaron de la mano del famoso ‘Garuda Music’ de Gareth Emery, así como en Disco: Wax y Blanco Y Negro, tanto el nombre como la figura de Taao Kross resultan mucho más cercanas al público en cuestión de un año y medio. Destacado DJ, Kross fue elegido por David Guetta como residente oficial de sus populares fiestas 'F *** Me I'm Famous' en Pachá Ibiza, donde hasta la fecha ha tocado junto a Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Calvin Harris y Steve Aoki. Taao también participa con regularidad en otras conocidas fiestas en la isla como Café Mambo y Bora Bora. También ha girado para millones de personas en Brasil, Sudáfrica, Japón, China, Holanda y el Reino Unido, entre muchos otros.

Su colaboración con Chris Willis en esta ocasión presenta al público a un perfil de lo más interesante, después de trabajar con artistas de la talla de Fergie, LMFAO, Sebastian Ingrosso y, más notablemente, con David Guetta, llegando al top de las listas mundiales. "I Belong To You" es un optimista tema de house progresivo, donde se mezclan ritmos tropicales con una base de marimbas y trompas. Las adictivas letras de Willis aportan un elemento pop que hace de éste el perfecto tema no solo para bailar de noche, sino también para escuchar en el coche los días más soleados del próximo verano. Fiel a su estilo, este tema de Taao Kross es otra demostración de sus capacidades para perfeccionar una producción y convertirla en toda una experiencia auditiva tan elegante como fascinante.

Previamente, los lanzamientos independientes de ambos han contadocon el apoyo de David Guetta, Dimitri Vegas y Like Mike, Lost Frequencies, Hardwell, Nicky Romero, Dannic, Timmy Trumpet y Robin Schulz. Así que ve a Warner Music Spain para escuchar "I Belong To You" el próximo 8 de febrero y permanece atento a todas las novedades del sello para descubrir todo el material de Taao Kross.

