The Best Of In Sessions Maxima. Familia, los fines de semana en Agosto son ‘Lo MaX’, te traemos ‘The Best Of’ con una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Te espero con un abanico de estilos espectacular y un line up de lujo. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Podrás disfrutar con los especiales : South Mad Records , Dope Sqvad , Diper Records , Climax Ingenium by Jose M Duro , Maxima Hard Dany Bpm & Friends , Time 2 Trance , Clipper´s Sounds ( 1 y 2 ), Trance.es , Maxima 51 Chart. Y is te pierdes algo, engánchate a nuestro podcast . ¡ Feliz verano !

The Best Of In Sessions Weekend 01 Viernes 02 : South Mad Records

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs SaberZ

00:00 hs Ian Webb

01:00 hs Dannic

02:00 hs Danny Valen

03:00 hs YVES V

04:00 hs Rilez Music

05:00 hs Adrian Conde

06:00 hs Will C

07:00 hs Overline

Sábado 03 : South Mad Records

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00hs Jack & James

00:00 hs Xenia Ghali

01:00 hs SRCS

02:00 hs Danny Mad

03:00 hs Motharmy

04:00 hs Alex Roales

05:00 hs White Cap Music

06:00 hs Dylerz

07:00 hs ARD3C b2b XDDISXN

Domingo 04 : South Mad Records

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Azael

00:00 hs Reminder

01:00 hs Josh

Weekend 02 Viernes 09 : Dope Sqvad Records

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Subshock & Evangelos

00:00 hs David Dancos

01:00 hs Sola

02:00 hs Jay Dunham

03:00 hs Josh Logue

04:00 hs H4nn

05:00 hs Jenil

06:00 hs KnightBlock

07:00 hs AFTERAll

Sábado 10 : Dope Sqvad Records

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Rocco

00:00 hs Mendi

01:00 hs Flatmate

02:00 hs Oscar Madrid

03:00 hs Bora

04:00 hs Krash

05:00 hs Egalas

06:00 hs Ricky West

07:00 hs Deck M

Domingo 11 : Diper Records Play Trance

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Diper Records

23:00 hs JFalexander

00:00 hs Gonzalo Bam

01:00 hs Rodas

Weekend 03 Viernes 16 : Climax Ingenium by Jose M Duro

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Paggi & Costanzi

00:00 hs Gabry Venus

01:00 hs Jude & Frank

02:00 hs Peter Brown

03:00 hs Alaia & Gallo

04:00 hs Piem

05:00 hs Robbie Rivera

06:00 hs Dario Nunez

07:00 hs Patrick M

Sábado 17 Maxima Hard – Dany Bpm & Friends

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Da Tweekaz

00:00 hs Dany Bpm

01:00 hs Coone

02:00 hs Zany

03:00 hs Lowriderz

04:00 hs Starx

05:00 hs Kutski

06:00 hs Pat B

07:00 hs Hpnotic

Domingo 18 : Time 2 Trance

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Time 2 Trance

23:00 hs Athium

00:00 hs Puck

01:00 hs Dj Pilow

Weekend 04 Viernes 23 : Clipper´s Sounds

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Clipper´s Sounds I Parte

23:00 hs Li4m

00:00 hs Hot ID

01:00 hs Viza

02:00 hs Ramiro Rubio

03:00 hs J Rythm

04:00 hs Cris Ruiz

05:00 hs Spuri

06:00 hs Milea

07:00 hs Junior Lopes

Sábado 24 : Clipper´s Sounds

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Clipper´s Sounds II Parte

23:00 hs Mumbataa

00:00 hs Dani Campos

01:00 hs Ángel de Andrés

02:00 hs Roshback

03:00 hs Mark Duel

04:00 hs Raoou

05:00 hs Glass Hat

06:00 hs Javi López

07:00 hs Tall & Handsome

Domingo 25 : Trance.es

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Trance.es

23:00 hs Gonzalo Bam

00:00 hs CASW!

01:00 hs Brex

Weekend 05 Viernes 30 : Maxima 51 Chart

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Vicman Romero & Mike Sildavia

00:00 hs Stereo Coque

01:00 hs Gerox

02:00 hs Garabatto

03:00 hs Eyes Of Providence

04:00 hs LI4M

05:00 hs DMatteo

06:00 hs Kuaigon

07:00 hs Mike Wit

Sábado 31 : Maxima 51 Chart

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:00 hs Alexander Som

00:00 hs Sansixto

01:00 hs Dany Bpm

02:00 hs Mzrin

03:00 hs Subshock & Evangelos

04:00 hs Shake Coconut

05:00 hs David Dancos

06:00 hs Taao Kross

07:00 hs Arturo Grao

Domingo 01 : Maxima 51 Chart

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Especial Maxima 51 Chart III Parte

23:00 hs Bigtopo & Omar Díaz

00:00 hs Fisical Project

01:00 hs Drival