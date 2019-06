El dúo de productores y Djs neoyorquinos, The Chainsmokers, acaban de publicar su nuevo trabajo con Bebe Rexha, llamado ‘Call You Mine‘. El videoclip oficial de la canción ha sido dirigido por Dano Cerny, y nos traslada a Los Ángeles con Alex, Drew y Bebe, contramente a una discoteca en la que ellos van retocediendo en el tiempo.

‘Call You Mine’ se suma al álbum de The Chainsmokers

Esta nueva canción formará parte del tercer álbum de estudio para The Chainsmokers, ‘World War Joy’. Además incluirá los temas ya publicados “Do You Mean” con Ty Dolla $ign y bülow, “Kills You Slowly” y “Who Do You Love” con 5 Seconds of Summer. El álbum seguirá desvelándose canción a canción a lo largo de 2019.

Los fans también podrán ver a Chainsmokers en directo en la gran gira de estadios con la que recorrerán Norteamérica, la “WORLD WAR JOY”, este otoño. 5 Seconds of Summer se unirá al dúo en todas las fechas junto a la estrella emergente del pop Lennon Stella, que será la encargada de abrir todos los conciertos.