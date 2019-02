Tiesto Jax Jones Jonas Blue y Kungs en In Sessions Maxima. ¡¡ Hola familia !! Arrancamos mes en nuestras In Sessions ‘The Best Of’, de lunes a jueves con una selección de especiales que han dejado huella en nuestra cabina. Esta semana te espero con la familia de Universal Music Spain & Doctormusic.dj. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Os esperamos !!

Lunes 04 In Sessions Maxima Aftercluv

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaxima

23:00 hs Jax Jones (W)

00:00 hs Kika

Martes 05 In Sessions Maxima Aftercluv

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaxima

23:00hs Van Hoick (Y)

00:30 hs Dani 3Palacios

Miércoles 06 In Sessions Maxima Aftercluv

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaxima

23:00 hs Kungs (W)

23:30 hs Jonas Blue (W)

00:30 hs Bruno Martini (W)

Jueves 07 In Sessions Maxima Aftercluv

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaxima

23:00hs Tiësto (W)

01:00 hs Martin Jensen (W)