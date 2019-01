Zaragoza y sus Djs en In Sessions Maxima. ¡¡ Hola familia !! Este finde recibimos la noche del viernes y sábado a una amplia representación de artistas maños con un amplio abanico de estilos. Y el domingo, en en fin del fin de semana, nuestr@s amig@s de Play Trance. No olvides suscribirte al podcast de In Sessions. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡¡ Te esperamos !!

Zaragoza DJS

































Viernes 25 a Sábado 26: Zaragoza Djs en In Sessions Maxima

De 23:00 hs a 08:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaZaragozaDjs

23:00 hs Jorge Calvete (Mx)

00:00 hs Sergio Bonilla

01:00 hs Javi Robres (S)

02:00 hs Fran Varo

03:00 hs Last Invaders (S) (Mx)

04:00 hs Rulo Navarro (S)

05:00 hs César Lapena

06:00 hs Alex Muñoz

07:00 hs Calvete & Charlez

Sábado 26 a Domingo 27: Zaragoza Djs en In Sessions Maxima

23:00 hs Eddy Charlez (Mx)

00:00 hs Mazdem (S)

01:00 hs David Álvarez

02:00 hs Juan Morte (S)

03:00 hs Juanma Peris

04:00 hs Alex Pina

05:00 hs Savage

06:00 hs Shoez

07:00 hs Alex Pardos (S)

Domingo 27: Especial Play Trance Aniversario Trance.es

De 23:00 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaTranceEs

23:00 hs Fisical Project (S)

00:00 hs Milen Ivanov (S)

01:00 hs Rubén Trías (S)